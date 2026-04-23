Θεσσαλονίκη: Έρχονται αναπλάσεις Άνωθεν Περιφερειακού στον Εύοσμο – Προχωράει το εγκαταλελειμμένο κολυμβητήριο, τι άλλο σχεδιάζει ο δήμος

Τις αναπλάσεις Άνωθεν Περιφερειακού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, -μιας περιοχής που είχε βιώσει την πλήρη εγκατάλειψη τα προηγούμενα χρόνια-, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Η κατάσταση που επικρατεί Άνωθεν Περιφερειακού, είναι μία πονεμένη ιστορία για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς εδώ και πολλά χρόνια, αν και υπάρχουν πολλές γειτονιές και δεκάδες πολυκατοικίες, τα έργα υστερούν, με αποτέλεσμα σε πολλούς δρόμους να μην υπάρχουν ούτε τα βασικά όπως φωτισμοί, πεζοδρόμια κ.α.

Από την άλλη το πολύπαθο έργο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το στάδιο με το κολυμβητήριο, πλησίον της Μαιάνδρου, εδώ και χρόνια συνεχίζει να είναι “φάντασμα” και να προβληματίζει.

Ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, τόνισε πως το επόμενο διάστημα έρχονται παρεμβάσεις που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο τελείωσαν οι μελέτες για το κολυμβητήριο και το γήπεδο και τώρα δημιουργούνται τα φωτορεαλιστικά. Επιπλέον, προγραμματίζεται άμεσα η αλλαγή των φωτισμών αλλά έρχεται και έργο με τοποθετήσεις φωτισμών σε δρόμους που δεν υπάρχουν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως προγραμματίζεται η ανάπλαση της προέκτασης Μαιάνδρου και της Αναγεννήσεως με πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο αλλά την κατασκευή πέντε νέων χώρων αναψυχής, πρασίνου, παιδικών χαρών. Στο πρόγραμμα βέβαια μπαίνουν και οι σχολικές μονάδες που αναβαθμίζονται στην περιοχή.