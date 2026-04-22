Συναγερμός στη Ζάκυνθο με τα κρούσματα πιθανής λεπτοσπείρωσης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ζάκυνθο μετά από κρούσματα πιθανής λεπτοσπείρωσης, αφού 60χρονος που είχε συμπτώματα έχασε τη ζωή του αφότου είχε μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, οι ειδικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε βιολογικά υγρά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να επιβεβαιωθεί ότι ο 60χρονος στη Ζάκυνθο έχει όντως λεπτοσπείρωση. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε αίμα και ούρα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα (Τετάρτη 22/04).

Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι δεν αποκλείεται ο ασθενής να έπασχε και από υποκείμενο νόσημα, καθώς άλλοι δύο ασθενείς που εμφάνισαν συμπτώματα και έλαβαν την ίδια θεραπεία έχουν αναρρώσει.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ermisnews.gr, παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού των τρωκτικών, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με τη διασπορά της νόσου. Οι τοπικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν άμεσα τα προγράμματα μυοκτονίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Πηγή: iatropedia.gr

