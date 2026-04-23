ΕΟΦ: Απαγορεύει την διακίνηση και διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής λόγω υψηλής συγκέντρωσης επιγαλλοκατεχίνης

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής «YAVA LABS – FAT BURNER BLUEBERRY και YAVA LABS – FAT BURNER COLA της εταιρείας YAVA NUTRITION Sp. Z.o. με χώρα παραγωγής την Πολωνία, ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε σήμερα (23.04.2026) πως τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν υψηλή συγκέντρωση καφεΐνης και πράσινου τσαγιού χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο κείμενο για την παρουσία επιγαλλοκατεχίνης, όπως προβλέπει ο κανονισμός.

«Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με το iatropedia.gr το πράσινο τσάι περιέχει καφεΐνη και πολυφαινόλες, γνωστές ως κατεχίνες, συμπεριλαμβανομένης της επιγαλλοκατεχίνης (EGCG), η οποία θεωρείται ότι δίνει στο τσάι πολλές από τις ευεργετικές και αντιοξειδωτικές του δράσεις.

Τα συμπληρώματα διατροφής με εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού περιέχουν υψηλότερη συγκέντρωση επιγαλλοκατεχίνης από το τυπικό ρόφημα πράσινου τσαγιού που παρασκευάζεται από φακελάκι τσαγιού με βραστό νερό.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Απριλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΚΘ: Να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ν. Παππάς: Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ αποτελούν κοροϊδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 56 λεπτά πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας στην Κρήτη θέτει όλους προ των ευθυνών τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Συνάντηση Σχοινά με την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο: Στο τραπέζι λιπάσματα, περιφερειακές εξελίξεις, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης σε Σαρλ Μισέλ: Να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια