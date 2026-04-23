Τι λέει ο δήμος Θεσσαλονίκης για το περιστατικό με τον 46χρονο άστεγο που βρέθηκε μέσα σε απορριμματοφόρο

Την δική του θέση για το πως έγινε το περιστατικό με τον 46χρονο άστεγο να καταλήγει στην πρέσα απορριμματοφόρου παίρνει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου, τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη 23/4 επί της Λ. Νίκης 69, στη διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής υπέργειων κάδων από πλήρωμα και όχημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων σημειώθηκε το εξής περιστατικό: Στη διαδικασία ανύψωσης και απόρριψης του περιεχομένου του κάδου απορριμμάτων εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου, παρά την έντονη βροχόπτωση και κόπωση του πληρώματος, διαπιστώθηκε πως εντός του κάδου κοιμόταν άνδρας που κατά την διαδικασία της αποκομιδής έπεσε μέσα στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, εντός του οχήματος. Η ίδια ενημέρωση αναφέρει πως χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των εργαζομένων, διεκόπη άμεσα η αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας του απορριμματοφόρου.

Όπως τονίζεται, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία και ο άνδρας, ρουμανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο όπου με βάση την τρέχουσα ενημέρωση, έχει υποστεί τραυματισμό σε ένα από τα κάτω άκρα.

Τέλος αναφέρεται πως το πλήρωμα του απορριμματοφόρου έδωσε την προβλεπόμενη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα και αποχώρησε.