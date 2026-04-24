Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία φοιτητών στο ΑΠΘ για τον νέο κανονισμό διαμονής στις εστίες – Βίντεο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το συμφωνητικό που εστάλη από τη Διεύθυνση των εστιών εισάγει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας που περιλαμβάνει εκτεταμένους περιορισμούς στην καθημερινότητα των ενοίκων, καθώς και αυξημένες υποχρεώσεις, ενώ η προθεσμία υπογραφής του συμφωνητικού λήγει στις 27 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το δωμάτιο παραχωρείται αποκλειστικά για κατοικία και μελέτη, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η διαμονή ή διανυκτέρευση συγγενών και φίλων, ενώ οι επισκέψεις περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου.

Το συμφωνητικό προβλέπει ότι οι φοιτητές αποδέχονται όχι μόνο τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας, αλλά και κάθε μελλοντική τροποποίησή του, χωρίς να καθορίζονται συγκεκριμένα όρια ή προϋποθέσεις.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η χρήση των δωματίων δεν συνιστά σχέση ιδιωτικής μίσθωσης, αλλά αποτελεί παροχή δημοσίου δικαίου, γεγονός που επηρεάζει το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ενοίκων.

Φοιτητές που αντιδρούν στον νέο κανονισμό πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) έξω από την Πρυτανεία του ΑΠΘ, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει φοιτήτρια που μένει στις εστίες του ΑΠΘ, «είναι ένας κανονισμός ο οποίος ήρθε πριν από το Πάσχα, μαζί με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υποχρεούμαστε όλοι να το υπογράψουμε μέχρι τη Δευτέρα ή αλλιώς μέχρι τις 2 Ιουνίου, αλλιώς έχουν το δικαίωμα να μας κάνουν έξωση από το δωμάτιο». Και προσθέτουν πως «είναι ένας κανονισμός ο οποίος γράφει για μέτρα ασφαλείας και διευκρινίζει για την ελεγχόμενη είσοδο, κάτι που εμείς δεν το δεχόμαστε». Και τονίζουν ότι «πρακτικά έρχεται ένα πολύ πιο αυστηροποιημένο πλαίσιο για το πως μπορούμε να υπάρχουμε μέσα στις εστίες και προκειμένου να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, να μην διεκδικούμε να μην αντιδρούμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης:

Ο νέος εσωτερικός κανονισμός και το συμφωνητικό που καλούμαστε να υπογράψουμε αποτελούν μια αναίτια, πρωτοφανή και παράλογη εξέλιξη, υποβαθμίζοντας τις ήδη εξαθλιωμένες συνθήκες διαβίωσής μας εντός των φοιτητικών εστιών. Οι υποδομές; Υπολειτουργούσες. Τα δωμάτια, τα μπάνια, τα ασανσέρ και η σίτιση βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Η σίτιση που μας παρουσιάζεται, ως μια ευγενική και γενναιόδωρη παροχή του αρμόδιου εργολάβου (Γευσήνους), στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανεπαρκείς μερίδες, αμφιβόλου ποιότητας φαγητού. Ταυτόχρονα σε κάθε κοινόχρηστο μπάνιο τουλάχιστον μια από τις τουαλέτες δεν λειτουργεί ή έχει χαλασμένη πόρτα, ενώ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα εκατοντάδες ασυντήρητα δωμάτια. Δεν θα δεχτούμε να υποτιμούν την ποιότητα ζωής μας.

Ο εσωτερικός κανονισμός δεν αποτελεί κάποια προοδευτική εξέλιξη που να εστιάζει στην βελτίωση της διαβίωσης των εστιακών. Αντιθέτως, αποτελεί μια αισχρή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζοντάς μας ως φυλακισμένους, παρεμβαίνοντας τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στον προσωπικό τρόπο διαβίωσης. Παράλληλα, η επιλεκτική αποστολή του εν λόγω μέιλ εγείρει ακόμα περισσότερα ερωτήματα, όπως η απροσδιόριστη αναφορά της «φοιτητικής ιδιότητας» ανάμεσα στους όρους του συμφωνητικού.

Επιπλέον, καλούμαστε να υπογράψουμε πως συμφωνούμε με τις μελλοντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που δύναται να αποφασίσει η διεύθυνση των εστιών, δίχως να υπάρχουν ξεκάθαρα όρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι αλλαγές. Ο εκφοβισμός περί έξωσης σε όσους δεν υπογράψουν το συμφωνητικό, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τους πραγματικούς σκοπούς της πρυτανείας απέναντι μας ενώ παράλληλα, αναιρεί τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια τα οποία μας ενέταξαν αρχικά σε αυτές. Ως εκ τούτου, η υπογραφή του συμφωνητικού αποτελεί αποδοχή της καταπάτησης αλλά και υπονόμευσης των δικαιωμάτων μας.

Η διοικητική ανικανότητά τους είναι πλέον ξεκάθαρη. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από την άλλη, κατηγορείται για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών και δημοσίων κονδυλίων, απευθείας αναθέσεις έργων και εικονικούς διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα οι έλεγχοι από τους κρατικούς μηχανισμούς χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς. Επομένως, είναι απορίας άξιο το πώς το ΑΠΘ, ενώ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατηγορείται για όλα τα προαναφερθέντα, επιχειρεί να μετατρέψει τις εστίες σε έναν αποστειρωμένο χώρο «αρίστων», όπου τα κατοικίδια, οι φίλοι μας και η οικογένεια μας ορίζονται ως παράνομοι μέσα στον χώρο. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι ίδιοι είναι που ευθύνονται για την παραμέληση των εστιών με τρανταχτά παραδείγματα την πτώση του ασανσέρ πέρυσι στις Γ εστίες και την έκτοτε δυσλειτουργία τους μέχρι και σήμερα. Τα παραπάνω αποτελούν καθημερινότητα για όλα τα εστιακά και είναι γνωστά σε όλα μας. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε να υπονομεύουν την ποιότητα της ζωής μας με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή περί έξωσης από τα σπίτια μας. Η μόνη λύση είναι η συλλογικοποιήση των εστιακών και η από κοινού διεκδίκηση των όσων μας ανήκουν. Αιτήματα: Να αποσυρθεί ο νέος κανονισμός και το συμφωνητικό Καμία έξωση εστιακών από τα σπίτια τους Πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις και τις προθεσμίες των επικείμενων έργων