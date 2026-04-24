Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί με καραμπίνα στο σπίτι του – Είχε χτυπήσει τη μητέρα του

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του με κυνηγετική καραμπίνα, από το βράδυ της Πέμπτης (23/04). Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 09:30 σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή.

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ της Πέμπτης ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει ταμπουρωμένος στο εσωτερικό της οικίας, αρνούμενος να παραδοθεί.