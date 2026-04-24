Χωρίς νερό σήμερα για πέντε ώρες περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Χωρίς νερό για διάστημα πέντε ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 24/04/2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού του δικτύου ύδρευσης επί της συμβολής των οδών Βρυούλων- Ν. Πλαστήρα του Δήμου Καλαμαριάς.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εφέσου- Βρυούλων -Κανάρη -Πλαστήρα καθώς και στις παρακείμενες οδούς τις περιοχής Ν. Κρήνης του δήμου Καλαμαριάς.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

