Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο “αντίο” στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Σε βαρύ κλίμα πένθους η Κρήτη αποχαιρετά την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Η υπόθεση προκαλεί σοκ στο Ηράκλειο, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για το έγκλημα και την προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Η κηδεία θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία, φτάνοντας να κάνουν λόγο ακόμη και για φόβους βεντέτας.

Πώς έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές.

Ο 38χρονος φέρεται να προσέγγισε το λευκό Honda της γυναίκας, στάθηκε μπροστά στο όχημα και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της.

Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του με κοντόκαννη καραμπίνα, όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν. Η δολοφονία φαίνεται να ήταν προσχεδιασμένη, καθώς ο δράστης είχε καλέσει τη 43χρονη στο σημείο της συνάντησης.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

