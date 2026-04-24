Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο “αντίο” στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Σε βαρύ κλίμα πένθους η Κρήτη αποχαιρετά την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Η υπόθεση προκαλεί σοκ στο Ηράκλειο, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για το έγκλημα και την προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Η κηδεία θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία, φτάνοντας να κάνουν λόγο ακόμη και για φόβους βεντέτας.

Πώς έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές.

Ο 38χρονος φέρεται να προσέγγισε το λευκό Honda της γυναίκας, στάθηκε μπροστά στο όχημα και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα.

Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του με κοντόκαννη καραμπίνα, όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν. Η δολοφονία φαίνεται να ήταν προσχεδιασμένη, καθώς ο δράστης είχε καλέσει τη 43χρονη στο σημείο της συνάντησης.