Θεσσαλονίκη: 55χρονος έβαλε μαύρη ταινία στις πινακίδες του δικύκλου του για να μην μπορούν να τον εντοπίσουν

Στη σύλληψη ενός 55χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το απόγευμα της Πέμπτης στο Κορδελιό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο όχημα, στο οποίο είχε προχωρήσει σε παραποίηση της πινακίδας κυκλοφορίας. Ειδικότερα, είχε αλλοιώσει τα στοιχεία της πινακίδας χρησιμοποιώντας μαύρη κολλητική ταινία, με σκοπό να δυσχεράνει την αναγνώριση του οχήματος.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την προβλεπόμενη παράβαση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.