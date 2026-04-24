Δύο δυνατοί μετασεισμοί ανοιχτά του Λασιθίου μετά τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ

Δύο μετασεισμοί 4,2 και 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά του Λασιθίου, δοκιμάζοντας την υπομονή των κατοίκων του νησιού μετά την ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του μετασεισμού έντασης 4,2 Ρίχτερ ήταν εννέα χιλιομέτρων και το επίκεντρό του 21 χιλιόμετρα Νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Η δόνηση των 4 Ρίχτερ είχε εστιακό βάθος 6,8 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα Νότια Νοτιοδυτικά της ίδιας περιοχής.