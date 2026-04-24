MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποιες είναι οι 251 “απάτητες παραλίες” για το 2026 – Προστέθηκαν 13

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 13 νέες περιοχές προστέθηκαν στη λίστα με τις «Απάτητες Παραλίες», σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπεγράφη από τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομίας, Σταύρο Παπασταύρου και Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δείτε εδώ τη λίστα με τις 251 «απάτητες παραλίες»

Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, ενσωματώνοντας νέες παραλίες στη λίστα των Απάτητων Παραλιών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251.

Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.

Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και οι παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Παραλίες

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

