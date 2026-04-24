Τέλος εποχής για 130 απαρχαιωμένα λεωφορεία του ΟΑΣΘ – Αδειάζει το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης – Βίντεο

Αποσύρονται οριστικά 130 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, μετά 20 και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, τα οποία είχαν καλύψει από 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα το καθένα και ήρθε η ώρα να «ξεκουραστούν» και να οδηγηθούν προς εκποίηση από την ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο οργανισμός, «το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης αδειάζει από οχήματα που έκλεισαν τον κύκλο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων υποδομών, προκειμένου να υποδεχθούν τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ».

«Η Θεσσαλονίκη αξίζει συγκοινωνίες που κοιτούν μπροστά, όχι στο παρελθόν. Και η απομάκρυνση των απαρχαιωμένων λεωφορείων δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για έναν ΟΑΣΘ πιο σύγχρονο, πιο “καθαρό”, πιο αποτελεσματικό», καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.

Δείτε το βίντεο:

Θεσσαλονίκη Λεωφορεία ΟΑΣΘ

