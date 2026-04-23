Γεωργιάδης: Όσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία

Αιχμή κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, άφησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Καθώς ο συνομιλητής του στη συζήτηση για την υγεία, πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, προσπάθησε να θέσει ένα ερώτημα, ο υπουργός σχολίασε: «Όσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία».

«Οι αιτήσεις για νέες κλινικές μελέτες το 2025 ήταν 272. Το 2024 που ήταν η καλύτερή μας χρονιά μέχρι τότε, ήταν 212. Άρα είχαμε μια σημαντική αύξηση», είπε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην ΚΥΑ που εκδόθηκε και αφορά στις κλινικές μελέτες, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «από τις αρχές του ’26 έχουμε πλέον ένα πολύ πιο διαφανές, λιγότερο γραφειοκρατικό, καλύτερο περιβάλλον από αυτό που είχαμε μέχρι το 2025».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά στην πρόοδο της καινοτομίας στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην σχετική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο υπουργός Υγείας δήλωσε πολύ περήφανος που αυτή δεν προχωρά προς αρνητική για την καινοτομία κατεύθυνση, αντίθετα με την αρχική, όπως είπε, κατεύθυνση.