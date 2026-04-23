Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης σήμερα στον κόμβο της Νέας Φώκαιας

Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάσταση ιστών) στον κόμβο της Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, κατά τις ώρες 08:00 – 13:00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.