Μ. Αποστολάκη: Kανόνες στο τραπεζικό σύστημα, επιστροφή του κοινωνικού μερίσματος στους πολίτες

Στην τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ με ισάριθμες τροπολογίες για τις τράπεζες, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, σε παρέμβασή της στην Oλομέλεια.

«To ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει σήμερα ξανά την πρωτοβουλία να κάνει αυτό που η κυβέρνηση επί επτά χρόνια δεν εντάσσει στις δικές της προτεραιότητες. Να θέσει κανόνες στο τραπεζικό σύστημα και να εγγυηθεί την επιστροφή ενός ελάχιστου κοινωνικού μερίσματος, ως αντιστάθμισμα, της συμμετοχής του ελληνικού λαού στην αναγκαία διάσωση των τραπεζών κατά την περίοδο της κρίσης μέσα από αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις», είπε η κ. Αποστολάκη και πρόσθεσε:

«Σε μια ελεύθερη οικονομία, το κράτος οφείλει να μην απεκδύεται του ελεγκτικού αλλά και του παρεμβατικού του ρόλου, ως εγγυητής, όχι μόνο της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Οφείλει να θέτει κανόνες και να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών ακόμα και όταν αυτοί οι κανόνες δυσαρεστούν τους λίγους και ισχυρούς».

Αν σήμερα επιχειρούσαμε μια ανατομία του τραπεζικού συστήματος, είπε η κ. Αποστολάκη, θα παρατηρούσαμε ότι η αναγκαία επιστροφή των τραπεζών στον ενάρετο κύκλο που συνοδεύεται από υγιή κερδοφορία και πιστωτική επέκταση είναι μόνο η μια όψη του νομίσματος. «Η άλλη όψη είναι μια κερδοφορία που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε σωρεία καταχρηστικών και στα όρια της νομιμότητας χρεώσεων και προμηθειών σε ένα αδικαιολόγητο χάσμα ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, που δεν απαντάται σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, προσθέτοντας την παράλειψη ενίσχυσης και βελτίωσης των εποπτικών κεφαλαίων, μέσα από τη σκόπιμη επιλογή να αγνοείται η εκκρεμότητα του αναβαλλόμενου», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Καταθέτουμε συνολικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις προμήθειες, τις χρεώσεις, τα υπερκέρδη, τον αναβαλλόμενο φόρο, με στόχο να ευθυγραμμιστεί η λειτουργία του πιστωτικού μας συστήματος με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Μιλένα Αποστολάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Μάγεψαν οι ανθισμένες κερασιές της Πέλλας – Πλήθος επισκεπτών στις εκδηλώσεις της ΠΚΜ – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Η ΕΕ χορηγεί δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Το ανακοίνωσε ο Κύπριος ΥΠ.ΟΙΚ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγγραφείς απ’ όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο Παλατάκι για τον πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τι λέει ο δήμος Θεσσαλονίκης για το περιστατικό με τον 46χρονο άστεγο που βρέθηκε μέσα σε απορριμματοφόρο