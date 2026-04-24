Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα και αύριο στη ΧΑΝΘ

Σήμερα Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, Χ.Α.Ν.Θ. και ΤΙΤΑΝ διοργανώνουν τη 14η Εθελοντική Αιμοδοσία στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας τους για  την υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Η δράση υλοποιείται και τις δύο ημέρες από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00, στο κεντρικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ. με την υποστήριξη  του Κέντρου Αιμοδοσίας Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, και του Κέντρου Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Άγιος Παύλος για την υποστήριξη των πασχόντων από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία).

Παράλληλα, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων θα πραγματοποιείται ενημέρωση των εθελοντών αιμοδοτών για τη δωρεά μυελού των οστών και εγγραφή  στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Τη 14η Εθελοντική Αιμοδοσία συνδιοργανώνουν 20κοινωνικοί φορείς της πόλης μας τονίζοντας την κοινωνική της αξία και αυτοί είναι: Χ.Α.Ν.Θ., Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης, Διαβαλκανική Συνεργασία Γυναικών – Κέντρο Unesco, ΠΠΟΓ Θερμαΐδες, ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα (Παράρτημα Θεσσαλονίκης), Αχτίδα, Αγροτική Παιδική Φωλιά ΒΕ, Σύλλογος Φίλων Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, Πηγή Ζωής, Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας, ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ, IWOG (International Women’s Organization of Greece), RED-Y, LionsClubThessaloniki Υπατία, Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου, Ιμερόεσσα.

Επίσης, την εκδήλωση υποστηρίζει το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ευόσμου με την προσφορά μονάδων αίματος  από την πρόσφατη αιμοδοσία στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και του ΕΚΕΑ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες & κλείστε το ραντεβού σας πατώντας ΕΔΩ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς Χ.Α.Ν.Θ. Τηλέφωνα: 2316001000, εσωτ.841 &842, κα Αρίστη Τζώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Απαράδεκτα τα σχόλια περί “ντιλαρίσματος”, να μην ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Οικοδομική δραστηριότητα: Αύξηση στα κόστη πρώτων υλών και στα μεροκάματα για νέα κτίρια

ΧΑΛΑΡΑ 5 ώρες πριν

Γιατί οι γάτες είναι πιο δραστήριες το Βράδυ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 12 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Ανθοέκθεση στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Χανιά: Επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ 27χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο που υπέστη ανακοπή καρδιάς

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Κώστας Μπερικόπουλος: «Ο ρόλος μου στο Maestro με βοήθησε πολύ να είμαι πιο “ανοικτός” με τους ανθρώπους»