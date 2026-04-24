Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη παράταση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο–η ισχύς της οποίας επρόκειτο να εκπνεύσει μεθαύριο Κυριακή–για «τρεις εβδομάδες», μετά το πέρας των συνομιλιών αντιπροσώπων των δυο χωρών στις οποίες συμμετείχε προσωπικά στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας παράλληλα πως θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία ειρήνης ανάμεσά τους εντός του έτους.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις της φράσης αυτής με κεφαλαία γράμματα, ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, συνοψίζοντας τη συνάντηση που «πήγε πολύ καλά!», όπως διαβεβαίωσε.

Σημείωσε στο ίδιο μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον «θα συνεργαστεί με τον Λίβανο για να τον βοηθήσει να προστατευτεί» από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφερε πως ήθελε να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης ανακωχής, η οποία εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου.

Λίγο αργότερα, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εντός 2026, ενώ διαβεβαίωσε πως αναμένει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες».

Ο πρόεδρος Αούν είπε νωρίτερα ότι ελπίζει «να μπορέσω να πάω στην Ουάσιγκτον για να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσω για την αλήθεια για αυτό που γίνεται στον Λίβανο», συμπληρώνοντας πως δεν σχεδιάζει να έχει συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Οι δυο χώρες–που παραμένουν από τυπική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση–είχαν ήδη συνομιλίες στην Ουάσιγκτον τη 14η Απριλίου, τις πρώτες από το 1993, στο πλαίσιο της προσπάθειας να λάβει τέλος ο πόλεμος στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ κατόπιν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών στον πόλεμο αυτό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει να εκτοπιστούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη λιβανική πλευρά.

Εκτός από τον αμερικανό πρόεδρο, παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι αμερικανοί πρεσβευτές στις δυο χώρες, αντίστοιχα ο Μισέλ Ίσα και ο Μάικ Χάκαμπι. Τις κυβερνήσεις των δυο χωρών εκπροσώπησαν ο πρεσβευτής Γιεχιέλ Λέιτερ και η πρεσβεύτρια Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ.

Έγινε ενώ ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του–προχθές σκοτώθηκε η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ και τραυματίστηκε η φωτοειδησεογράφος Ζέιναμπ Φαράζ στον νότιο Λίβανο.

Μέλη της λιβανικής κυβέρνησης κατηγόρησαν χθες το Ισραήλ πως διέπραξε «έγκλημα πολέμου» πλήττοντας σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο οι δυο δημοσιογράφοι και εμποδίζοντας τις προσπάθειες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας να τις σώσουν. Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει ότι εξετάζει τα γεγονότα.

Νέος βομβαρδισμός χθες στον νότιο Λίβανο σκότωσε ακόμη τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ σε αντίποινα για τις «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό στρατό.

«Μόνο ένα εμπόδιο»

Οι δυο χώρες συμφώνησαν, μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών, να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ενόψει της αποκατάστασης διαρκούς ειρήνης, σε τόπο και χρόνο που μένει να οριστεί.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέθεσε στον Σιμόν Καράμ, έμπειρο διπλωμάτη, να ηγηθεί αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ διαβεβαίωσε προχθές Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με αυτή του Λιβάνου.

«Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση (των σχέσεων) ανάμεσα στις δυο χώρες: η Χεζμπολά», πρόσθεσε, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση σε «συνεργασία εναντίον του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολά στο έδαφός σας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει στο έδαφος του Λιβάνου κι ανακοίνωσε πως έστησε «κίτρινη γραμμή» διαχωρισμού στον νότο, όπως ακριβώς στη Λωρίδα της Γάζας, για να προστατεύσει τον πληθυσμό του βόρειου Ισραήλ, όπως λέει.

Διατεινόμενο πως πρόκειται για όρο της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να δρα εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων στη λιβανική επικράτεια.

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απαιτούσε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ενόψει του τερματισμού του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό την Τρίτη μέσω Truth Social πως παρατείνει μέχρι νεοτέρας την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, με φόντο τις οξυμένες εντάσεις στο στενό του Χορμούζ και τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.