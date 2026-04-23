Βαριά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με νταλίκα στον ΒΟΑΚ – Δείτε φωτογραφίες
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρά τραυματίας απεγκλωβίστηκε οδηγός αυτοκινήτου στον ΒΟΑΚ, μετά από σφοδρή σύγκρουση με νταλίκα.
Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μία νταλίκα, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να χάσουν τον έλεγχο της πορείας τους και να καταλήξουν στο πλάι του δρόμου.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του.
Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο, αλλά έχοντας τις αισθήσεις του.
Τέλος, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κατολίσθηση κρατά 30 οικογένειες στη Γλύστρα Τρικάλων μακριά από τα σπίτια τους από τον Νοέμβριο του 2025
- Χάντμπολ: Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ και έστειλε τη σειρά ξανά στην Αθήνα
- “Λέω το κόμμα να το πούμε… Μαρία” είπε ο Τσίπρας στη Μαρία Νικόλτσιου και η δημοσιογράφος νόμιζε ότι εννοούσε την Καρυστιανού