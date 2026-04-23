Βαριά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με νταλίκα στον ΒΟΑΚ – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρά τραυματίας απεγκλωβίστηκε οδηγός αυτοκινήτου στον ΒΟΑΚ, μετά από σφοδρή σύγκρουση με νταλίκα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μία νταλίκα, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να χάσουν τον έλεγχο της πορείας τους και να καταλήξουν στο πλάι του δρόμου.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο, αλλά έχοντας τις αισθήσεις του.

Τέλος, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

