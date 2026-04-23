Σοκ για την Lufthansa: Έχασε δικαστική διαμάχη για κρατική αναχρηματοδότηση ύψους 6 δισ. ευρώ

Μεγάλο πλήγμα για τον αεροπορικό όμιλο Lufthansa και συγκεκριμένα την Deutsche Lufthansa, καθώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε την ακύρωση απόφασης της Κομισιόν για αναχρηματοδότηση της εταιρείας ύψους 6 δισ. ευρώ με χρήματα του γερμανικού κράτους.

Το πακέτο ανακεφαλαιοποίησης του 2020 που εξέδωσε η γερμανική κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, έλαβε το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες. Η τότε απόφαση ώθησε τις Ryanair και Condor, ανταγωνιστές της Lufthansa, να υποστηρίξουν ότι η ενίσχυση εγκρίθηκε λανθασμένα στο πλαίσιο των προσωρινών κανόνων κρατικών ενισχύσεων που στόχευαν κλάδους οι οποίοι είχαν πληγεί σοβαρά από την πανδημία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, σε απόφαση του 2023, δικαστήριο της ΕΕ είχε κρίνει ότι η κρατική ενίσχυση ήταν υπερβολικά ευνοϊκή για τη Lufthansa και ότι οι απαιτήσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων απογείωσης και προσγείωσης στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου δεν δημιουργούσαν ρεαλιστικές συνθήκες ανταγωνισμού απέναντι στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο δικτύου της Ευρώπης.

Μετά από αυτό, η Κομισιόν ξεκίνησε το 2024 νέα έρευνα προκειμένου να εξετάσει εκ νέου τη νομιμότητα της αρχικής απόφασης έγκρισης, με εκπρόσωπο της εταιρείας να δηλώνει σήμερα πως θα παραμείνουν σε συνεργασία με την Κομισιόν προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα επί του θέματος.

Σημειώνεται πως η Lufthansa έλαβε περίπου 9 δισ. ευρώ κρατικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από το γερμανικό κράτος, που απέκτησε ποσοστό 20% στην αεροπορική εταιρεία. Στη στήριξη της εταιρείας και σε απόκτηση ποσοστών συμμετείχαν ακόμα η Ελβετία, η Αυστρία και το Βέλγιο.

Το πλήγμα αυτό έρχεται σε κακό φεγγάρι» για τη Lufthansa, που λόγω της ακρίβειας των καυσίμων ανακοίνωσε ότι για τη θερινή περίοδο θα ακυρώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων, που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα κερδοφόρες. Η Lufthansa επιδιώκει να ενισχύσει την κερδοφορία της μέσω σχεδίου περικοπής 4.000 διοικητικών θέσεων έως το 2030, ενώ μεταφέρει περισσότερες πτήσεις μικρών αποστάσεων σε μονάδες χαμηλότερου κόστους, όπως οι City Airlines και Discover, όπου το κόστος πληρωμάτων είναι έως και 40% χαμηλότερο σε σχέση με τη βασική εταιρεία.