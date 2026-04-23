Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ του νοτίου Λιβάνου- Ικανοποίηση της Μελόνι

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ντεμπέλ, του νοτίου Λιβάνου. Το άγαλμα δωρήθηκε στον ιερέα των Ιταλών κυανόκρανων οι οποίοι, με την σειρά τους, το μετέφεραν και το εγκατέστησαν.


Σε γραπτό μήνυμά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ τον διοικητή Ντιοντάτο Αμπανιάρα και όλη την ιταλική αποστολή της Unifil, για το ότι αποφάσισαν να δωρίσουν ένα νέο Σταυρό στο χωριό Ντεμπέλ του Λιβάνου. Οι εικόνες της παράδοσης του αγάλματος και της τοποθέτησής του, στο ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόταν εκείνο που πριν λίγες ημέρες καταστράφηκε από έναν στρατιώτη του IDF, γεμίζουν την καρδιά με ικανοποίηση και αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, διαλόγου και ειρήνης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μαρίλια Μητρούση: Μου έλειπαν οι γονείς μου σαν παιδί, μετρούσα τις μέρες, ήταν δύσκολο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και απόψε στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Κρήτη: Γράμμα στον αδελφό του είχε αφήσει ο δολοφόνος της Ελευθερίας – Τι ανέφερε σε αυτό

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Ben Affleck – Jennifer Lopez: Το βίντεο ντοκουμέντο από τον καβγά τους που κάνει τον γύρο του κόσμου

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Δανία: Σε ανθρώπινο λάθος φέρεται να οφείλεται η μετωπική των δύο τρένων, πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – Δείτε βίντεο