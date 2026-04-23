Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ του νοτίου Λιβάνου- Ικανοποίηση της Μελόνι

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ντεμπέλ, του νοτίου Λιβάνου. Το άγαλμα δωρήθηκε στον ιερέα των Ιταλών κυανόκρανων οι οποίοι, με την σειρά τους, το μετέφεραν και το εγκατέστησαν.



Σε γραπτό μήνυμά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ τον διοικητή Ντιοντάτο Αμπανιάρα και όλη την ιταλική αποστολή της Unifil, για το ότι αποφάσισαν να δωρίσουν ένα νέο Σταυρό στο χωριό Ντεμπέλ του Λιβάνου. Οι εικόνες της παράδοσης του αγάλματος και της τοποθέτησής του, στο ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόταν εκείνο που πριν λίγες ημέρες καταστράφηκε από έναν στρατιώτη του IDF, γεμίζουν την καρδιά με ικανοποίηση και αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, διαλόγου και ειρήνης».