Κοντογεώργης: Στοχευμένα μέτρα για να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν

Στα νέα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον πρωθυπουργό για την στήριξη των ευάλωτων κυρίως κοινωνικών ομάδων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του στο ERTnews ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ερωτηθείς σχετικά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε ότι «η πολιτική για τη λήψη αυτής της νέας δέσμης μέτρων ενίσχυσης εντάσσεται σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής υπευθυνότητας καθώς και απόλυτης συνειδητοποίησης της κοινωνικής ανάγκης που υπάρχει -εν μέσω μιας νέας κρίσης που προστίθεται- το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία». Η κυβέρνηση, με στοχευμένα, μόνιμα και προσωρινά μέτρα, επιδιώκει την αποφυγή έντονων πληθωριστικών πιέσεων, τη μείωση βαρών, την ενίσχυση και στήριξη του εισοδήματος ειδικά των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. «Τα μέτρα αυτά δεν προήλθαν από υπερφορολήγηση. Αντίθετα, μέσω μιας συνεπούς και συνετούς διαχείρισης, με την αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων, την περιστολή δαπανών και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η κυβέρνηση κατευθύνει το περίσσευμα της ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ανάγκη: για τη στήριξη των συνταξιούχων, της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά, των ανθρώπων που μένουν στο νοίκι», δήλωσε.

Ύστερα και από τη σημερινή ανακοίνωση, οι ωφελούμενοι των μόνιμων μέτρων, δηλαδή συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και ενοικιαστές ανέρχονται αθροιστικά σε περισσότερους από 3,3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. «Είναι μία συνολική πολιτική. Καμία οικονομία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις τρέχουσες εξελίξεις. Η κυβέρνηση, όμως, κάνει τα κουμάντα της – και να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα και προοπτική της οικονομίας», συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

Με τα νέα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, δίνεται η ευκαιρία για επανεκκίνηση τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και των επιχειρήσεων, καθώς αυτά (τα μέτρα) συμβάλλουν στη ρύθμιση χρεών και στην οικονομική ανακούφιση από τις πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου. «Η βελτίωση της θέσης των συμπολιτών μας και η προφύλαξή τους από την κρίση είναι για εμάς η απόλυτη προτεραιότητα. Με αυτόν τον γνώμονα, συνεχίζουμε αισιόδοξα, συγκροτημένα, βήμα-βήμα και με σοβαρότητα», δήλωσε ο υφυπουργός κλείνοντας το θέμα αυτό.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη διαδικασία ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα εσωκομματικής πειθαρχίας, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. «Οι ίδιοι οι βουλευτές -και προς τιμήν τους- ζήτησαν την άρση της ασυλίας και όπως απέδειξε η ψηφοφορία τα πράγματα προχωρούν», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τις συναντήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, στην Αθήνα με μέλη της κυβέρνησης, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει στηρίξει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς ήταν από τις πρώτες χώρες που ενσωμάτωσε τον κανονισμό της λειτουργίας της στο εθνικό της δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση επιδεικνύει θεσμική προσήλωση στα θέματα κράτους- δικαίου». Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να προχωρούν γρήγορα, ώστε να μην επικρέμεται απειλή ή σκιά πάνω από πρόσωπα τα οποία μπορεί τελικώς να μη φέρουν καμία ευθύνη. Αυτό το νόημα, είχε άλλωστε, και η αναφορά του πρωθυπουργού, που με θεσμικό τρόπο ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών.

Πέραν της θεσμικής διαχείρισης των ζητημάτων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε και στην πολιτική διάσταση, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. «Ποτέ η κυβέρνηση δεν έχει αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αυτήν την στιγμή αποτυπώνουν μία συγκεκριμένη κατάσταση, την υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Δε μένουμε σε αυτό. Σημασία όμως έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν συμπολίτες μας που περιμένουν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, μια διόρθωση πορείας, όπου απαιτείται, και μία πρόταση για τη συνέχεια», δήλωσε κλείνοντας.