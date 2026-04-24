Θεσσαλονίκη: Ανοίγει τις πύλες της αύριο, Σάββατο η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς
THESTIVAL TEAM
Η Καλαμαριά φορά τα ανοιξιάτικά της και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στην 38η Ανθοκομική Έκθεση, έναν από τους πιο αγαπημένους και ιστορικούς θεσμούς της πόλης.
Καθημερινά η Ακτή Αρετσού γεμίζει χρώματα, αρώματα, λουλούδια, μουσικές και πολιτιστικές δράσεις, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των πολιτών.
Την Παρασκευή στις 19:30, η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς παρουσιάζει την εκδήλωση «Τα τραγούδια της παρέας», ενώ το Σάββατο 25 Απριλίου στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν από την Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου τα επίσημα εγκαίνια της Ανθοκομικής που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας και τη σκυτάλη θα πάρει ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης
