Αττική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο “αντίο” στον 27χρονο που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου Θεόφιλου ο οποίος δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον νεαρό οποίος έχασε τη ζωή του εξαιτίας ερωτικής αντιζηλίας.

Ο 20χρονος δράστης της δολοφονικής επίθεσης ομολόγησε το έγκλημα και μαζί με άλλους τρεις θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Μαζί με τον 20χρονο ήταν ένα 18χρονο αγόρι, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν μπόρεσε να επέμβει και να αποτρέψει τον φίλο του από το να κάνει αυτό το αποτρόπαιο και στυγνό έγκλημα.

Ακολούθως ο 20χρονος και ο 18χρονος έφυγαν και πήγαν και συνάντησαν τα κορίτσια τους, δύο 20χρονες, η μία εκ των οποίων είναι το κορίτσι για το οποίο ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο.

