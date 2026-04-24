Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υπάλληλοι της επιθεώρησης εργασίας κατέληξαν στο ΑΤ Ομονοίας μετά από καταγγελία της πολιτικού

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας κατέληξαν δύο υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιθεωρητές επρόκειτο χθες να επιληφθούν εργατικής διαφοράς ανάμεσα σε εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα.

Ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν και προχώρησε σε τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και εξέφρασε την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου και έδωσαν καταθέσεις, ενώ ακολούθησε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα για την περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

