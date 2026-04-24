Η ΠΚΜ θωρακίζει αντιπλημμυρικά το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης Thess INTEC και την είσοδο της Περαίας

Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να κατασκευαστεί το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης «Thess INTEC» και να θωρακιστεί η είσοδος της Περαίας χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πόρους του ΕΣΠΑ, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει να υλοποιήσει σημαντικές υποδομές, προκειμένου να λειτουργήσει η σημαντικότερη υποδομή καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε έτσι μια σπουδαία επένδυση, που θα καταστήσει τον τόπο μας κέντρο καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και εξωστρέφειας και πόλο έλξης επιχειρήσεων στην αιχμή της τεχνολογίας. Το Thess INTEC δεν είναι απλώς άλλο ένα έργο καινοτομίας, αλλά πυλώνας του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Στο οποίο η καινοτομία μαζί με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό αποτελούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά. Η συμβολή μας στο πρότζεκτ είναι διαρκής και εστιασμένη και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στόχος είναι να αποτελέσει η περιοχή της Περαίας το νέο καινοτομικό κέντρο της χώρας, με νέες θέσεις εργασίας, νέο εισόδημα και εγκατάσταση δυναμικών επιχειρήσεων, τόσο στην περίοδο κατασκευής του έργου, όσο φυσικά και κατά τη λειτουργία του. Και βεβαίως ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις μας θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά και την περιοχή της εισόδου της Περαίας από την πλευρά της Θεσσαλονίκης».

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η κατασκευή περιμετρικών αποστραγγιστικών τάφρων που αποδέχονται τα νερά των ρεμάτων ανάντι του επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC και τα καθοδηγούν, μαζί με τα όμβρια νερά της εγκατάστασης, κατόπιν συλλογής τους δια μέσω του εσωτερικού δικτύου ομβρίων, στους αντίστοιχους αποδέκτες με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση του Πάρκου.

Επιπλέον, προβλέπεται η καθαίρεση της υφιστάμενης δημοτικής οδού πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις του «ΚΑΠΠΑ», καθώς και όλων των συνοδών έργων που έχουν τοποθετηθεί σήμερα στη βάση του επιχώματος (πλαστικοί σωλήνες PVC Φ225) εκβολής του ρέματος «Άχρηστα» και η προστασία των πρανών του ρέματος από διάβρωση σε αυτό το τμήμα.

Επίσης, προβλέπεται ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος «Άχρηστα» σε μήκος ενός χιλιομέτρου, αλλά και η κατασκευή δύο τεχνικών έργων στις θέσεις όπου η δυτική τάφρος του συγκροτήματος Thess INTEC τέμνεται με το δρόμο πρόσβασης στον χώρο (τεχνικό εισόδου) και την παραλιακή οδό.