Κρήτη: Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στην 43χρονη Ελευθερία που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της – Δείτε βίντεο

Το τελευταίο αντίο είπανε στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04), στο χωριό της Δαφνές Ηρακλείου.

Η μητέρα των τριών παιδιών βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, καθώς, όπως αποδείχθηκε, την πυροβόλησε και τη σκότωσε ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος και αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά το έγκλημα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου.

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της αδικοχαμένης 43χρονης. Οι δύο γιοι της, 23 και 20 ετών και η ανήλικη κόρη της ηλικίας 15 ετών, αλλά και η μητέρα της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτή την περίοδο συμπληρώνεται και το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της άτυχης Ελευθερίας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στην οικογενειακή τραγωδία.