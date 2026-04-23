Σε ετοιμότητα ο Δήμος Χαλκηδόνος ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Τον συντονισμό των δράσεων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026, η οποία ξεκινά την 1η Μαΐου, είχε ως αντικείμενο η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Δημάρχου, Σταύρου Αναγνωστόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η προετοιμασία του Δήμου, ενώ οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων αναφέρθηκαν στις ενέργειες και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Ο Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού τονίζοντας ωστόσο ότι «ως Δήμος καταβάλλουμε καθημερινές προσπάθειες ώστε, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων – Δημοτικής Αρχής, Πυροσβεστικής, Δασαρχείου, Αστυνομίας και τοπικών κοινοτήτων – να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικά πυρκαγιών, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνδράμοντας ενεργά στο έργο της Πυροσβεστικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις δράσεις πρόληψης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον καθαρισμό οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Διοικητής της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, ο Διοικητής του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, ο Διευθυντής του 3ου Επιτελικού Γραφείου ΔΙΣΜΕ, η εκπρόσωπος του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Χαλκηδόνος, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υγείας Κουφαλίων και Διαβατών. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, Πρόεδροι Κοινοτήτων καθώς επίσης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Χαλκηδόνος.