Μπελέρης κατά Ράμα: “Περιφρονεί τις αρχές του κράτους δικαίου”

Ευθείες βολές κατά του Έντι Ράμα εξαπέλυσε ο Φρέντης Μπελέρης με αφορμή την επίσκεψη πρωθυπουργού της Αλβανίας στην Ελλάδα και τη συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Φ. Μπελέρη:

«Ο κ. Ράμα φαίνεται ότι συνεχίζει να περιφρονεί τις αρχές του κράτους Δικαίου που στη δική μου περίπτωση δεν είχαν καμία εφαρμογή σε μια χώρα που έχει επιλέξει μάλιστα το ευρωπαϊκό μονοπάτι της ένταξης.

Θέλω να του θυμίσω ότι εξελέγην δήμαρχος Χειμάρρας μέσα από τη φυλακή όπου ο ίδιος με πραξικοπηματικές μεθόδους με έβαλε δύο ημέρες πριν τις εκλογές. Αν λοιπόν είχε “τελειώσει υπέροχα” η δική μου περιπέτεια, όπως ισχυρίστηκε χθες στο Φόρουμ των Δελφών, σήμερα θα ήμουν δήμαρχος Χειμάρρας, εκπροσωπώντας τους συμπολίτες μου.

Όσο για τον συμψηφισμό που επιχείρησε ο κ. Ράμα με άλλες υποθέσεις δημάρχων, αφήνω τα ψέματά του στην κρίση του ιστορικού τού μέλλοντος, των ίδιων των πολιτών της Αλβανίας και κυρίως της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Γιατί, το «μοτίβο» για το οποίο μίλησε, είναι αυτό που ο ίδιος καθιέρωσε, εργαλειοποιώντας τη δικαστική “μεταρρύθμιση” για να αλλάζει τα εκλογικά αποτελέσματα που δεν τον βολεύουν.

Τέλος, το γεγονός ότι η μαύρη κηλίδα που δημιούργησε ο κ. Ράμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις σήμερα ξεθωριάζει, οφείλεται αποκλειστικά στις αποφασιστικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που με τοποθέτησε στο ευρωψηφοδέλτιο της παράταξάς μας και στον ελληνικό λαό που με τίμησε με την ψήφο του.

Γιατί μόνο, τότε, αντιλήφθηκε ο κ. Ράμα ότι κανένα κελί δεν μπορεί να κρατήσει πίσω από τα κάγκελά του τον Ελληνισμό».