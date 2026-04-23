Φ. Καραβίας στο Delphi Economic Forum: Η στρατηγική της Ελλάδας και ΕΕ για την ενίσχυση σχέσεων με Ινδία

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: η σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί πλέον τον στρατηγικό πυλώνα που υπήρξε στο παρελθόν. Αρκετά κράτη-μέλη αναγνωρίζουν υπαρκτές απειλές ασφαλείας από τη Ρωσία, ενώ η Κίνα δεν αντιπροσωπεύει πλέον την ίδια εξαγωγική αγορά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπως στο παρελθόν.”

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Φωκίων Χ. Καραβίας, Διευθύνων σύμβουλος, Eurobank, μιλώντας στο Delphi Economic Forum.

Οπως υπογραμμίζει “σε αυτό το πλαίσιο, η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ινδία (σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, στο εμπόριο, το επιχειρείν και τις επενδύσεις) δεν είναι απλώς μία επιλογή για την ΕΕ αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα.

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από την εμβληματική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας που ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους, η οποία καλύπτει το 99% της αξίας των ινδικών εξαγωγών και μειώνει δραστικά τους δασμούς σε πάνω από το 96% των εξαγωγών της ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και αγροτικών τομέων (κρασί, ελαιόλαδο, μεταποιημένα τρόφιμα για τους εξαγωγείς της ΕΕ – καθώς και τομείς έντασης εργασίας της Ινδίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία). Παράλληλα, περιλαμβάνει το ψηφιακό εμπόριο, συνεργασία στον τομέα της άμυνας, καθώς και προβλέψεις για την ανθρώπινη κινητικότητα, με στόχο την προσέλκυση Ινδών επαγγελματιών σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ο ρόλος της Κύπρου και της Ελλάδας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωγραφία – και ενισχύεται περαιτέρω από τις ευνοϊκές συγκυρίες και την ύπαρξη πολιτικής βούλησης από όλες τις πλευρές. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον αυξανόμενο αριθμό αμοιβαίων επισκέψεων του Πρωθυπουργού Μόντι, του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Κεντρικό δομικό πυλώνα αυτής της σχέσης αποτελεί ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει πύλη για τη διακίνηση εμπορευμάτων, αξιοποιώντας τα λιμάνια της και την ταχέως αναπτυσσόμενη υποδομή logistics. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη θα αποτελούσε και το ενδιαφέρον από ινδικούς επιχειρηματικούς ομίλους για επενδύσεις ή συμμετοχή στη διαχείριση ελληνικών λιμένων.

Ωστόσο, ο IMEC θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από το εμπόριο αγαθών. Θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει έναν διάδρομο ροής δεδομένων, βασική υποδομή για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ελλάδα εργάζεται ήδη για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών. Αναμένεται ότι έως το 2030 θα λειτουργούν στη χώρα συνολικά 18 Data Centers.

Ο τρίτος άξονας αφορά το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Η Eurobank διαδραματίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη στήριξη ινδικών επιχειρήσεων που αναζητούν μια γέφυρα προς την ευρωπαϊκή αγορά, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών και εργαλείων.

Τέλος, υπάρχει και η διάσταση της φυσικής κινητικότητας. Καμία συνεργασία δεν μπορεί να αναπτυχθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως και η δυνατότητα των δια ζώσης συναντήσεων παραμένει καθοριστικής σημασίας. Ήδη, ινδική αεροπορική εταιρεία έχει ξεκινήσει απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα, ενώ η Aegean έχει ανακοινώσει τα σχέδιά της για την καθιέρωση τακτικών δρομολογίων. Παρότι τα αεροπορικά ταξίδια ενδέχεται να καταστούν ακριβότερα στο μέλλον, το κύριο ζητούμενο παραμένει η ύπαρξη απευθείας συνδέσεων.

Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας ως περιφερειακός τραπεζικός όμιλος.

Για τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως «γέφυρας» μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται σε προνομιακή γεωγραφική θέση ώστε να εξελιχθούν σε κομβικά σημεία διασύνδεσης, καθώς διευρύνεται και ενδυναμώνεται ο εμπορικός άξονας Ινδίας–Ευρώπης.

Η Κύπρος, όπου η Eurobank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ιστορικούς δεσμούς με την Ινδία και κοινό παρελθόν στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, η Κύπρος αποτελεί φυσικό σημείο εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, διαθέτει αγγλόφωνο επιχειρηματικό περιβάλλον, ανεπτυγμένο τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών και σημαντική εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη διεθνών εταιρειών. Τέλος, και εξίσου σημαντικό: τόσο η Ινδία όσο και η Κύπρος εφαρμόζουν το αγγλοσαξονικό δίκαιο (common law), με την Κύπρο να αποτελεί τη μόνη χώρα όπου εφαρμόζεται αυτή η μορφή δικαίου εντός της ΕΕ (μαζί με τη γεωγραφικά απομακρυσμένη Ιρλανδία). Ήδη στην Κύπρο εξυπηρετούμε ορισμένες ινδικές εταιρείες και αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών.

Την περασμένη χρονιά ενώσαμε δυνάμεις με το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς φορείς της Ινδίας, για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου (IGC). Το IGC αποτελεί μια πλατφόρμα με στόχο την επιτάχυνση του εμπορίου, των επενδύσεων και της στρατηγικής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι υποδομές, η ναυτιλία, η τεχνολογία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διασυνδέοντας ελληνικές, κυπριακές και ινδικές εταιρείες.

Σε λιγότερο από έναν μήνα, εγκαινιάζουμε το Γραφείο Αντιπροσωπείας μας στην Ινδία, στη Βομβάη, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα την ίδια περίοδο. Η επίσημη αυτή επίσκεψη αποτελεί ένα ακόμη σαφές μήνυμα της πολιτικής βούλησης για την ταυτόχρονη ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην ινδική αγορά.

Τα εγκαίνια του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία θα προηγηθούν μιας σειράς σημαντικών επιχειρηματικών ανακοινώσεων, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεργασίες στον τομέα της κινηματογραφικής βιομηχανίας (Bollywood), πρωτοβουλίες στον χώρο της εκπαίδευσης, συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις, καθώς και την ενεργοποίηση του συστήματος συναλλαγών UPI στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurobank με την NPCI International Payments. Πρόκειται για την πρώτη τραπεζική υλοποίηση της υπηρεσίας UPI στην Ευρώπη για διασυνοριακές πληρωμές, με τη Eurobank να είναι η πρώτη τράπεζα που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη μελλοντική ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση του IMEC.

Τέλος, διατηρούμε στενή συνεργασία με τη LTΜ, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στην Ινδία. Την προηγούμενη χρονιά δημιουργήσαμε ένα Global Delivery Center στην Πούνε της Ινδίας, στελεχωμένο με τοπικούς μηχανικούς, για την υποστήριξη των διεθνών λειτουργιών ΙΤ της Eurobank. Παράλληλα, η Eurobank, η LTM (μέχρι πρόσφατα LTIMindtree) και η Fairfax Digital Services προχώρησαν, επίσης το 2025, στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας (Innovation Hub) στην Κύπρο, με επίκεντρο τις «Προηγμένες Ψηφιακές Λύσεις» σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματισμού για τη Eurobank και άλλους πελάτες εντός της ΕΕ.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τον ενεργό ρόλο της Eurobank ως καταλύτη και βασικού διαύλου για την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.”