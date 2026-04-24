Ηράκλειο: Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών – Σε χώρο προσωρινής παραμονής άλλα 56 άτομα

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο συνολικά 56 άτομα, που βρίσκονται σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από φορτηγό πλοίο, να επιβαίνουν σε λέμβο που βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Αφού έγινε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και αμέσως μετά στο Ηράκλειο.

