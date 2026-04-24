Σέρρες: Η ιστορική Μάχη των Οχυρών του 1941 αναβιώνει στο πεδίο της μνήμης

Στο θρυλικό Οχυρό Ρούπελ, σε έναν τόπο όπου η ιστορία δεν καταγράφεται απλώς αλλά μοιάζει να αναπνέει μέσα από το ίδιο το τοπίο, το παρελθόν επιστρέφει κάθε χρόνο με τρόπο ζωντανό, σχεδόν απτό. Δεν πρόκειται για μια απλή αναπαράσταση. Είναι μια εμπειρία που γεφυρώνει δεκαετίες, συνδέει γενιές και μετατρέπει τη μνήμη σε κοινό βίωμα.

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, το κορυφαίο αναβιωτικό δρώμενο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα επιστρέφει για δέκατη συνεχή χρονιά, σηματοδοτώντας μια επετειακή στιγμή για τον θεσμό. Η διοργάνωση «Ρούπελ 1941: Η Αναβίωση», δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα γεγονός ιστορικής αναπαράστασης, αλλά έναν καθιερωμένο πυρήνα μνήμης, που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται, εξελίσσεται και αποκτά μεγαλύτερο βάθος.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για την σαφή της πρόθεση να υπερβεί την καθιερωμένη αφήγηση των γνωστών γεγονότων. Με μια πιο ώριμη, ουσιαστική και εστιασμένη προσέγγιση, επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της ιστορίας που για χρόνια παρέμεναν στο περιθώριο. Να στρέψει το βλέμμα όχι μόνο στα μεγάλα στρατιωτικά γεγονότα, αλλά στους ανθρώπους που τα έζησαν, τα υπέστησαν και τα καθόρισαν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Νεκτάριος Ταφλανίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Στενωπός: Οχυρώσεις Μπέλλες – Αγκίστρου», που έχει την ευθύνη του δρώμενου τονίζει ότι «στο επίκεντρο του φετινού δρώμενου βρίσκονται οι ξεχασμένοι ήρωες του λόφου των Λουτρών Σιδηροκάστρου. Πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιχειρεί να αναδείξει μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά σκληρή και καθοριστική σελίδα της Μάχης των Οχυρών. Το σωματείο «Στενωπός: Οχυρώσεις Μπέλλες – Αγκίστρου», επέλεξε φέτος συνειδητά να δώσει χώρο σε αυτές τις ιστορίες. Σε ανθρώπινες διαδρομές που δεν βρήκαν θέση στα μεγάλα ιστορικά αφηγήματα, αλλά διατηρούν μέσα τους την ουσία της θυσίας και της μνήμης».

Οι ξεχασμένοι ήρωες της Μάχης των Λουτρών

Η Μάχη των Λουτρών, αποτελεί μία από τις πιο έντονες, βίαιες και δραματικές στιγμές της γερμανικής επίθεσης του 1941. Σε ένα δύσβατο και στρατηγικά κρίσιμο σημείο, οι συγκρούσεις υπήρξαν σφοδρές και συνεχείς. Το 2ο γερμανικό τάγμα αποδεκατίστηκε κατά την προέλασή του, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση και την αντίσταση που συνάντησε. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές δυνάμεις κατέβαλαν εξίσου υψηλό τίμημα, μέσα από αλλεπάλληλες αντεπιθέσεις και υπό καθεστώς σφοδρών βομβαρδισμών.

«Παρά το μέγεθος και τη σκληρότητα της σύγκρουσης», επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Ταφλανίδης, «ο χώρος της μάχης δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ουσιαστικής μεταπολεμικής έρευνας. Οι τάφοι των πεσόντων δεν εντοπίστηκαν συστηματικά, ενώ η περιοχή αλλοιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη ιστορική διερεύνηση. Έτσι, πίσω από το τοπίο που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης, παραμένει ένα ανοιχτό κεφάλαιο μνήμης, μια παρατεταμένη σιωπή, που η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να σπάσει».

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η φετινή αναβίωση αναδεικνύει δύο συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέθηκαν με εκείνες τις τελευταίες δραματικές ώρες της μάχης. Πρόκειται για τον Σάββα Κούνα, από την Τρίπολη Αρκαδίας και τον Παύλο Μαράκη, από τον ‘Αγιο Βασίλειο (Νεφς) Ρεθύμνου άφησαν την τελευταία τους πνοή στις 9 Απριλίου 1941, λίγες μόνο ώρες πριν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωση της Μάχης των Οχυρών. Οι ιστορίες τους δεν αποτελούν απλώς ιστορικές αναφορές. Λειτουργούν ως συμβολικές γέφυρες που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, υπενθυμίζοντας το ανθρώπινο κόστος πίσω από κάθε στρατιωτικό γεγονός.

Η αναβίωση αποκτά την δυναμική της μέσα από τη συμμετοχή περίπου 100 αναβιωτών από διαφορετικές χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία. Με αυθεντικές στολές και πλήρη εξάρτηση, οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα σκηνικό που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες της εποχής, προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία που ξεπερνά την απλή παρακολούθηση.

Εκτός από την αναβιωτική ομάδα του σωματείου «Στενωπός: Οχυρώσεις Μπέλλες – Αγκίστρου», συμμετέχουν ακόμα οι ομάδες «Kampfgruppe Süden – Hellenic Reenactment Group» και «Khaki Depot» από την Ελλάδα. Από την Κύπρο συμμετέχουν οι «Σελίδες Ιστορικής Μνήμης και Αναπαράστασης – ΣΙΜΑ», από τη Βουλγαρία το «Military Historical Reenactment Club – Brothers in Arms» και η «Kampfgruppe Bulgarien», από τη Ρουμανία η «Asociația Deutsches Freikorps», ενώ από την Τσεχία το «Klub Vojenské Historie Drkolnov».

Παράλληλα, τη διοργάνωση πλαισιώνουν πολιτιστικοί και θεματικοί σύλλογοι που εμπλουτίζουν την εμπειρία και διευρύνουν το πλαίσιο της αναβίωσης. Οι «JITTERBUGS SKG – Σύλλογος Φίλων των ρετρό δεκαετιών ’40 και ’50» και ο «Σύλλογος Κλασικοί Ποδηλάτες» συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης ατμόσφαιρας, όπου η ιστορία δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης, αλλά επεκτείνεται στην καθημερινότητα, τον πολιτισμό και το ύφος της εποχής.

Π. Σαββίδης: «Η αναβίωση εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό οργανισμό μνήμης»

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά φέτος ο επετειακός χαρακτήρας των δέκα χρόνων. Δεν πρόκειται απλώς για μια αριθμητική συμπλήρωση, αλλά για μια διαδρομή συνέπειας, επιμονής και εξέλιξης. Δέκα χρόνια κατά τα οποία η αναβίωση ωρίμασε, απέκτησε ταυτότητα και κατάφερε να εδραιωθεί ως θεσμός.

Όπως σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο εμπνευστής της αναβίωσης και μέλος του σωματείου «Στενωπός», δημοσιογράφος Παναγιώτης Σαββίδης, «όταν ξεκινήσαμε πριν από δέκα χρόνια, η σκέψη ήταν απλή αλλά ουσιαστική. Θέλανε να δώσουμε φωνή σε μια ιστορία που παρέμενε σιωπηλή. Στην πορεία, αυτό που δημιουργήθηκε ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Η αναβίωση εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό οργανισμό μνήμης, που δεν αναπαράγει απλώς γεγονότα, αλλά δημιουργεί εμπειρίες και συνδέσεις. Για εμάς, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ το θέαμα, αλλά η ουσία. Θέλαμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να διατηρήσουμε την μνήμη ζωντανή και να την μεταδώσουμε με τρόπο που να αγγίζει πραγματικά τον επισκέπτη».

Πέρα από τη μνήμη και την ιστορική γνώση, η όλη διοργάνωση λειτουργεί και ως βασικός μοχλός ανάδειξης και προβολής της τοπικής ταυτότητας. «Αναδεικνύει τον ρόλο της περιοχής ως τόπο ιστορικής σημασίας και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη του ιστορικού τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό», υπογραμμίζει με έμφαση ο κ. Σαββίδης.

Δέκα χρόνια τώρα, η μοναδική αυτή διοργάνωση, που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου που κατακλύζει τις κατάφυτες πλαγιές του Ρούπελ, στέλνει ένα ηχηρό μήνα συμφιλίωσης και κοινής ευθύνης απέναντι στην ιστορία. ‘Ανθρωποι από χώρες που κάποτε βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα, σήμερα συναντώνται στον ίδιο χώρο, όχι για να αναπαραστήσουν τη σύγκρουση ως αντιπαράθεση, αλλά για να την μετατρέψουν σε γνώση και κοινή μνήμη.

Η εκδήλωση «Ρούπελ 1941: Η Αναβίωση», συνδιοργανώνεται από το σωματείο «Στενωπός: Οχυρώσεις Μπέλλες – Αγκίστρου», τον δήμο Σιντικής και την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ενώ τελεί υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η θεσμική αυτή υποστήριξη αναδεικνύει τη σημασία της εκδήλωσης ως σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη διάχυσή της στο ευρύ κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ