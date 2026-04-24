ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους

THESTIVAL TEAM

Θλίψη προκαλεί η τραγική υπόθεση που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) στη Λάρισα, όταν δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα larissanet.gr, σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης εντοπίστηκαν νεκρές δύο γυναίκες, μία 90χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της.

Οι σοροί βρέθηκαν περίπου στις 19:00 το απόγευμα και βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Στον χώρο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ οι αστυνομικές αρχές εισήλθαν στο διαμέρισμα έπειτα από ειδοποίηση συγγενών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

