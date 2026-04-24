Λέκκας για τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου: Έγινε αντιληπτός στην Κρήτη, στην Κάσο και στην Κάρπαθο

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Για τον σεισμό μίλησε το πρωί στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

Ευθύμης Λέκκας

