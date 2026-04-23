Ηρακλής: Προς παραμονή ο Ουάρντα για τη νέα αγωνιστική σεζόν

Ανοικτό παραμένει ακόμη το ενδεχόμενο παραμονής του Αμρ Ουάρντα στο ρόστερ του Ηρακλή και για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τους «κυανόλευκους» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και συνέβαλε καταλυτικά στην άνοδο της ομάδας στη Super League 1.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο ίδιος έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία του να παραμείνει στη Μίκρα και να είναι μέλος της ομάδας στην επιστροφή της στη «μεγάλη κατηγορία», ενώ αρκετές φορές έδωσε το «παρών» και σε αγώνες μπάσκετ του Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Ανάλογη διάθεση φαίνεται ότι υπάρχει και από πλευράς Ηρακλή, καθώς εκτιμήθηκε τόσο η προσφορά του αλλά και η συμπεριφορά του που ήταν υποδειγματική στο διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα. Ο Ουάρντα ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που θα παραμείνει στο ρόστερ και για την επόμενη σεζόν, καθώς υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτών θα κινηθεί μεταξύ οκτώ και δέκα.