Ιρανός υπ. Άμυνας: Οι ΗΠΑ αναζητούν κάποιον τρόπο για να σώσουν τα προσχήματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν «κάποιον τρόπο για να βγουν από τον πόλεμο σώζοντας τα προσχήματα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, την ώρα που υπάρχει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι ιρανοαμερικανικές διαβουλεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Η στρατιωτική ισχύς μας είναι σήμερα μια κυρίαρχη δύναμη και ο εχθρός ψάχνει κάποιον τρόπο για να βγει από το τέλμα του πολέμου, στο οποίο έχει βουλιάξει, σώζοντας τα προσχήματα», υποστήριξε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με το πρακτορείο INSA.

Οι αμερικανοι απεσταλμένοι αναμένονται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία που έφθασε χθες, Παρασκευή, στην πακιστανική πρωτεύουσα, δύο εβδομάδες μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπολέμων.

