Το 2028 στην Ελλάδα τα δύο πρώτα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Κάλγκαρι του Καναδά η κατασκευή του πρώτου νέου πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου Canadair, το οποίο θα προμηθευτεί η Ελλάδα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του στόλου της. Συνολικά, η χώρα μας θα ενισχυθεί με επτά τέτοια αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο θα παραληφθούν το 2028, όπως γνωστοποίησε ο Neil Sweeney, Vice President Corporate Affairs της De Havilland Aircraft of Canada, από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

«Τα δύο πρώτα αεροσκάφη θα έρθουν το 2028, τουλάχιστον ένα, πιθανότατα δύο, το 2029, και τα υπόλοιπα σταδιακά έως το 2031», υπογράμμισε ο κ. Sweeney. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα προμηθευτεί τα σύγχρονα Canadair CL-515.

Τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, δυνατότητα επιχειρήσεων σε ακόμη πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς και ενισχυμένες δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης. Θα μπορούν να συλλέγουν 6.137 λίτρα νερού σε μόλις 12 δευτερόλεπτα, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα να ρίχνουν σε μία πυρκαγιά σχεδόν 30.000 λίτρα νερού μέσα σε μία ώρα.

Όπως τόνισε ο κ. Sweeney, παράλληλα με την παραγωγή των νέων αεροσκαφών θα προχωρήσει και η αναβάθμιση των παλαιότερων CL-415. Η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει αλλαγές στα ηλεκτρονικά συστήματα και τα εργαλεία πλοήγησης, την εγκατάσταση ψηφιακού πιλοτηρίου, αλλά και τη βελτίωση του συστήματος κλιματισμού, καθώς, όπως σημείωσε, το σύστημα που χρησιμοποιούν σήμερα οι πιλότοι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες τους.

Αναφέρθηκε επίσης στους στενούς δεσμούς της εταιρείας με την Ελλάδα, τονίζοντας ότι το παλαιότερο αεροσκάφος που υπηρετεί σήμερα στην Αεροπορία του Καναδά κατασκευάστηκε το 1971 και εξακολουθεί να επιχειρεί στην Ελλάδα, εκτελώντας την ίδια αποστολή. «Πριν από λίγο καιρό ιδρύσαμε τη De Havilland Canada Hellas και σκοπεύουμε να αναπτύξουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις στη χώρα. Θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με εκείνους που ήδη συνεργάζονται μαζί μας, και η Ελλάδα υπήρξε σπουδαίος εταίρος για τον Καναδά και για την οικογένεια της De Havilland Canada», επισήμανε ο κ. Sweeney.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος, δημοσιογράφος του ERTNews και της εφημερίδας Παραπολιτικά.