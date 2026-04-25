Μάγδα Τσέγκου: Καλό είναι στην τηλεόραση να κατεβείτε από τα καλάμια, να σεβαστείτε τον κόσμο

Για το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και για όλους όσους παρουσιάζουν διαφορετικό πρόσωπο στην τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μάγδα Τσέγκου στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον συνάδελφο της, Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα για τον Alpha.

“Αν ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας να πάω στην εκπομπή του, με τον Γιώργο θα πήγαινα, ναι. θα μου άρεσε πάρα πολύ” παραδέχθηκε αρχικά η Μάγδα Τσέγκου.

“Έχω δει πάρα πολλούς παρουσιαστές να είναι on camera προσιτοί και, όταν κλείνουν τα φώτα, να είναι απρόσιτοι. Αυτό νομίζω πως υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα γιατί είναι ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Από αυτό εξαρτάται. Πόσο ο άλλος μέσα του νιώθει κενός και νομίζει ότι αυτή η δουλειά τον γεμίζει”.

“Νομίζει δηλαδή ότι είναι σημαντικός από αυτή τη δουλειά. Σημαντικός, όμως, είσαι ό,τι δουλειά κι αν κάνεις” είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

“Γι’ αυτό καλό είναι στην τηλεόραση να κατεβείτε από τα καλάμια, να σεβαστείτε τον κόσμο και τη δουλειά που κάνετε, κάποιοι, γιατί μια δουλειά κάνουμε, δεν έγινε και τίποτα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μάγδα Τσέγκου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Μάγδα Τσέγκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ – “Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 52 δευτερόλεπτα πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 18χρονος που έκλεψε επτά γουρούνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ο Δ. Παπαστεργίου υπέγραψε τη σύμβαση για την ίδρυση του Διακυβερνητικού Οργανισμού Mercator, παρουσία Μητσοτάκη και Μακρόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κυρ. Βελόπουλος: “Σόου” Μακρόν στην Αθήνα με “κομπάρσο” την Ελλάδα

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Χρήστος Σαπουντζής: Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών και άθεων – Είμαι στις διαδηλώσεις από πέντε ετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κώτσηρας: Σταθερή στήριξη της μεσαίας τάξης με μόνιμες φοροελαφρύνσεις