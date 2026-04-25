Μάγδα Τσέγκου: Καλό είναι στην τηλεόραση να κατεβείτε από τα καλάμια, να σεβαστείτε τον κόσμο

Για το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και για όλους όσους παρουσιάζουν διαφορετικό πρόσωπο στην τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μάγδα Τσέγκου στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον συνάδελφο της, Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα για τον Alpha.

“Αν ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας να πάω στην εκπομπή του, με τον Γιώργο θα πήγαινα, ναι. θα μου άρεσε πάρα πολύ” παραδέχθηκε αρχικά η Μάγδα Τσέγκου.

“Έχω δει πάρα πολλούς παρουσιαστές να είναι on camera προσιτοί και, όταν κλείνουν τα φώτα, να είναι απρόσιτοι. Αυτό νομίζω πως υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα γιατί είναι ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Από αυτό εξαρτάται. Πόσο ο άλλος μέσα του νιώθει κενός και νομίζει ότι αυτή η δουλειά τον γεμίζει”.

“Νομίζει δηλαδή ότι είναι σημαντικός από αυτή τη δουλειά. Σημαντικός, όμως, είσαι ό,τι δουλειά κι αν κάνεις” είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

“Γι’ αυτό καλό είναι στην τηλεόραση να κατεβείτε από τα καλάμια, να σεβαστείτε τον κόσμο και τη δουλειά που κάνετε, κάποιοι, γιατί μια δουλειά κάνουμε, δεν έγινε και τίποτα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μάγδα Τσέγκου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.