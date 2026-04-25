Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση με τα στιγμιότυπα από την επίσκεψη Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας το στενό πλαίσιο συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν προβάλλονται ως εκφραστές μιας σχέσης που, όπως σημειώνεται, είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ, σε πολιτικό, στρατηγικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεση Ελλάδας και Γαλλίας.

Το βίντεο ξεκινά με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά στα ελληνικά, λέγοντας «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία», και συνεχίζεται με εικόνες από κοινές εμφανίσεις των δύο ηγετών σε σημαντικά σημεία της Αθήνας και σε επίσημες εκδηλώσεις. Ξεχωρίζουν στιγμές από τη Ρωμαϊκή Αγορά, την επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και από το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Λίγο πριν φύγει από την Αθήνα, με τη σύζυγό του Μπριζίτ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ανάρτησε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην Ελλάδα που γράφει «το ξέρετε». Μία άλλη όμως ανάρτηση του Γάλλου προέδρου έκλεψε τις εντυπώσεις, την οποία, έντυσε μουσικά με το «Εγώ κι εσύ μαζί» από την ταινία Toy Story.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη υπογράφηκαν εννέα συμφωνίες που ενισχύουν τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Εμανουέλ Μακρόν Κυριάκος Μητσοτάκης

