Πάτρα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και όπλο

Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών και σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, τον ένα κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 14,7 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευσή του αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης

2 ζυγαριές ακριβείας

1 πιστόλι, παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα που περιείχε 3 φυσίγγια

1 πτυσσόμενο, σιδερένιο γκλοπ,

1 αναδιπλούμενος σουγιάς

1 θήκη όπλου με -3- φυσίγγια

2.230 ευρώ και

Κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.