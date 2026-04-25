MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και όπλο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών και σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, τον ένα κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 14,7 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευσή του αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης
2 ζυγαριές ακριβείας
1 πιστόλι, παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα που περιείχε 3 φυσίγγια
1 πτυσσόμενο, σιδερένιο γκλοπ,
1 αναδιπλούμενος σουγιάς
1 θήκη όπλου με -3- φυσίγγια
2.230 ευρώ και
Κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

