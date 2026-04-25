Δύο νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών

Αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους ύποπτου ότι συμμετείχε σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών στοίχισε χθες, Παρασκευή, τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 182 νεκρούς τον απολογισμό αυτής της επίμαχης στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

«Ο στρατός πραγματοποίησε θανατηφόρο πλήγμα σε πλοίο που εκμεταλλεύονταν τρομοκρατικές οργανώσεις», ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom).

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο κυκλοφορούσε σε οδούς γνωστές για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον Ανματολικό Ειρηνικό και ότι ήταν αναμιγμένο σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τους όρους που έχει χρησιμοποιήσει για να περιγράψει δεκάδες φονικές επιχειρήσεις από την αρχή της εκστρατείας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι αμερικανικοί στρατιωτικοί αξιωμαοτύχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον επτά πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 182 το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το Ρόιτερς κάνει λόγο για φόνους τουλάχιστον 170 ανθρώπων από το Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόρια.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

