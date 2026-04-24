Σε ρυθμούς δυναμικής εξωστρέφειας η 10η FRESKON – Συνεχίζεται μέχρι και αύριο στη ΔΕΘ

Με υψηλή προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνεχίζεται μέχρι και αύριο η 10η διοργάνωση του διεθνούς εμπορικού γεγονότος φρέσκων φρούτων και λαχανικών, FRESKON, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η υλοποίηση του εκτεταμένου προγράμματος διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων. H FRESKON έχει προσελκύσει επαγγελματίες από 30χώρες, εκ των οποίων 122 είναι μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν περίπου 2.600 προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με τους εκθέτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαβαλκανική απήχηση της έκθεσης με οργανωμένες αποστολές με 50 εμπορικούς επισκέπτες από τη Βουλγαρία και 100 από τη Βόρεια Μακεδονία. Ταυτόχρονα στη FRESKON και στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και μια σημαντική επιχειρηματική αποστολή ισπανικών εταιρειών από την κεντρική αγορά της Μαδρίτης.

Στόχος της ΔΕΘ-HELEXPO είναι η μετατροπή αυτού του μεγάλου όγκου συναντήσεων σε μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα και ισχυρές εξαγωγικές συνεργασίες για την ελληνική παραγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Παράλληλα, στους χώρους της έκθεσης εξελίσσεται με επιτυχία το «FreshCon Market», μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ και φέρνει σε απευθείας επαφή τους παραγωγούς με τους εκπροσώπους 16 μεγάλων αλυσίδων οργανωμένης λιανικής από την εγχώρια και διεθνή αγορά.

Για αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου, η FRESKON φιλοξενεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα εξειδικευμένων επαγγελματικών εργαστηρίων στο Περίπτερο 13, εστιάζοντας σε δυναμικές καλλιέργειες με υψηλή εμπορική και εξαγωγική αξία:

10:00 – 12:00 | Workshop για το Βιομηχανικό Ροδάκινο.

Στο επίκεντρο θα τεθεί η ενδυνάμωση της παραγωγής ως βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής κονσέρβας ροδάκινου στις διεθνείς αγορές, καθώς και οι στοχευμένες ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του προϊόντος. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ ομιλητών, δημοσιογράφων του κλάδου και του κοινού.

12:00 – 14:00 | Workshopγια τα Berries.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στις πιο σύγχρονες εξελίξεις της καλλιέργειας, αναλύοντας τη φυσιολογία, το στρες και την κερδοφορία σε συστήματα καλλιέργειας των Blueberries, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο της γενετικής. Θα ακολουθήσει δυναμικό πάνελ διαλόγου με τη συμμετοχή ειδικών και στελεχών στρατηγικής του αγροδιατροφικού τομέα.

Παραμένοντας σταθερός σύμμαχος του Έλληνα παραγωγού και της εξαγωγικής επιχείρησης του κλάδου, η 10η FRESKON εδραιώνεται ως ένας διεθνοποιημένος κόμβος ανάπτυξης, εναρμονισμένος με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Το ωράριο της έκθεσης έχει ως εξής: Παρασκευή 10:00 με 19:00 και Σάββατο 10:00 με 17:00.