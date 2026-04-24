Γ. Σακελλαρίδης: Για την Αριστερά, φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει να φορολογήσουμε τους πλούσιους και να μειώσουμε τα βάρη στην υπόλοιπη κοινωνία

Την άποψη ότι οι δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι «βάζουν το ζήτημα στην πραγματική του βάση και γι’ αυτό έχουν μεγάλη σημασία» εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ. «Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόπειρα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και από κορυφαία στελέχη, όπως ο κ. Γεωργιάδης, να παρουσιαστεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κανονική συνθήκη, ως μια κανονικότητα. Ότι δήθεν οι βουλευτές μεσολαβούν μεταξύ πολίτη και δημόσιας διοίκησης για να προωθήσουν αιτήματα», σημείωσε, σχολιάζοντας πως «δεν είναι αυτή η πραγματικότητα».

«Τι είπε η κα Κοβέσι; Ότι κάποιοι που δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν τα χρήματα της αγροτικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα παίρνουν επειδή έχουν πολιτικές προσβάσεις. Πλουτίζουν με δόλιο τρόπο, δηλαδή, στηριζόμενοι στις πολιτικές τους επαφές. Αυτό είναι αδίκημα του Ποινικού Κώδικα», προσέθεσε.

Ο Γ. Σακελλαρίδης σχολίασε και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Φόρουμ των Δελφών, υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος πρέπει να κρίνει συνολικά τα λεγόμενα, το πρόγραμμα και το πολιτικό προσωπικό που θα παρουσιαστεί. Με βάση αυτά θα κριθεί».

Ερωτηθείς για το πού διαφοροποιείται η πολιτική πρόταση της Νέας Αριστεράς από όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, απάντησε: «Δεν θα σας πω να φτιάξουμε ταμεία που να βασίζονται στη φιλανθρωπία των πλουσίων, επειδή κάποιος θα τους πείσει να το κάνουν, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτό δεν αποτελεί αριστερή πρόταση».

Και συνέχισε: «Η Νέα Αριστερά μιλά για τη φορολόγηση των πλουσίων, για μια πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα υπερπλεονάσματα του κ. Μητσοτάκη προκύπτουν από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία, γεμίζοντας τα δημόσια ταμεία μέσω της έμμεσης φορολογίας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που είναι κοινωνικά άδικοι, καθώς επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αλλά αρκεί αυτό; Όχι. Πρέπει να μιλήσουμε για τον τρόπο που φορολογούνται οι πλούσιοι».

Όπως ανέφερε, «με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και την Έκθεση Φορολογικών Δαπανών που παρουσιάστηκε μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι εταιρείες απαλλάσσονται από 1,16 δισ. ευρώ σε μία μόνο χρονιά από τη φορολόγηση των μερισμάτων όταν συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες. Δηλαδή, αν είσαι πλούσιος και δημιουργήσεις μια εταιρεία συμμετοχών, η οποία εισπράττει μερίσματα από τη θυγατρική της, δεν πληρώνεις καθόλου φόρο, ούτε καν το 5% που έχει διαμορφώσει ο κ. Μητσοτάκης. Σας μιλάω με συγκεκριμένα ποσά. Πρέπει να καταργηθεί ή όχι αυτή η φοροαπαλλαγή;», αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε:

«Άλλη φοροαπαλλαγή: όταν ένα fund αγοράζει, για παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρεία έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ και την πουλά μετά από τέσσερα χρόνια 600 εκατομμύρια, προκύπτει υπεραξία 300 εκατομμυρίων. Ξέρετε πόσο φόρο πληρώνει γι’ αυτό; Μηδέν», τόνισε, ενώ προσέθεσε ότι «μόνο από αυτή τη φοροαπαλλαγή, σε έναν χρόνο, δεν καταβλήθηκαν φόροι ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Ως Νέα Αριστερά λέμε ότι αυτές, αλλά και άλλες φοροαπαλλαγές, πρέπει να καταργηθούν άμεσα», υπογράμμισε

Υποστήριξε επίσης ότι «πρέπει να υπάρξουν και αυξήσεις στη φορολογία των μερισμάτων, που σήμερα είναι στο 5%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 21%».

«Αυτές είναι συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις της Νέας Αριστεράς, που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης όχι με “ταξικό μένος”, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αλλά με ορθολογισμό και στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί πώς θα μειώσουμε τους έμμεσους φόρους για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα; Πώς θα αναδιατάξουμε τα φορολογικά κλιμάκια, αν δεν αναζητήσουμε πόρους αλλού; Εκτός αν δεν θέλουμε να υπάρχουν χρήματα για τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, το κοινωνικό κράτος και την πολιτική προστασία», υπογράμμισε, ενώ κλείνοντας, επισήμανε ότι «αυτά που προτείνει η Νέα Αριστερά δεν έχουν καμία σχέση με όσα προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα». «Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται διεθνώς. Είναι η πρόταση για τον φόρο Ζούκμαν, οι προτάσεις του Μαμντάνι και του Σάντερς για τη φορολόγηση του πλούτου. Αυτοί δεν μιλούν για εθελοντικές συνεισφορές», είπε χαρακτηριστικά.

Και κατέληξε λέγοντας ότι «αν θέλουμε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο του παραλογισμού, να υπάρξουν ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις, χρειαζόμαστε μια Αριστερά που να είναι δύναμη του ορθού λόγου. Ο “χυλός”, τόσο στο πολιτικό πρόγραμμα όσο και στα πρόσωπα, τιμωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πετύχει. Καθαρές πολιτικές προτάσεις, αυτό κάνει η Νέα Αριστερά και γι’ αυτό χρειάζεται να είναι ισχυρή στη Βουλή»