MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Η εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι και η ομιλία του Μπούτσκου – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στο καυτό Παλατάκι την Μπιλμπάο, κέρδισε με 79-73 και έκανε το πρώτο βήμα για το τρόπαιο.

Η “ασπρόμαυρη” ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του πρώτου τελικού κόντρα στην Μπιλμπάο. Σε αυτήν βλέπουμε όσα είπε ο κόουτς Παντελής Μπούτσκος πριν το τζάμπολ του τελικού, την εκπληκτική ατμόσφαιρα από 8.500 φίλους του Δικεφάλου, τις αντιδράσεις παικτών και κόσμου, αλλά και το… καθιερωμένο τελετουργικό στο τέλος του αγώνα.

«Θέλω να δω ξανά τα πεινασμένα μάτια, την ανταγωνιστική φωτιά. Θυμηθείτε δεν μπορούμε να ζούμε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον, πρέπει να ζούμε την στιγμή. Είναι η δύναμή μας. Δεν είναι εύκολο αλλά να ζούμε την στιγμή», ήταν μερικά από τα λόγια του Παντελή Μπούτσκου.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

