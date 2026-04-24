Ανοιξιάτικες αλλεργίες: Ποια φάρμακα τις μειώνουν – Τι άλλο να κάνετε

Το φτέρνισμα, τα υγρά και με φαγούρα μάτια, η καταρροή και όλοι οι άλλοι μπελάδες των εποχιακών αλλεργιών, παρεμποδίζουν πολύ κόσμο να απολαύσει πλήρως την εποχή.

Ακόμη χειρότερα, οι εποχικές αλλεργίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν το άσθμα ή να οδηγήσουν σε άλλα προβλήματα υγείας, όπως μολύνσεις ρινικών κόλπων και αυτιών.

Αυτές οι αλλεργίες προκαλούνται από χημικές ουσίες που απελευθερώνονται από το ανοσοποιητικό σύστημα ως απάντηση-αντίδραση σε μια ουσία (αλλεργιογόνο), την οποία εκλαμβάνει ως εισβολέα.

Οι χημικές ουσίες, που εκκρίνει ο οργανισμός, ονομάζονται ισταμίνες και είναι υπεύθυνες για όλα τα συμπτώματα των εποχιακών αλλεργιών.

Τα αλλεργιογόνα της άνοιξης

Τα εποχιακά αλλεργιογόνα ποικίλλουν καθώς προχωρά η άνοιξη. Η γύρη των δέντρων είναι πυκνή στις αρχές της άνοιξης ενώ εκείνη των χόρτων προς τα τέλη της και στις αρχές του καλοκαιριού. Η γύρη από τα ζιζάνια κορυφώνεται στα τέλη του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοπώρου. Ορισμένες μούχλες μπορούν επίσης να προκαλέσουν εποχιακές αλλεργίες.

Τι να κάνετε για να περιορίσετε την έκθεσή σας σε αλλεργιογόνα:

Κλείστε τα παράθυρα σε σπίτι και αυτοκίνητο

Κάνετε ντους πριν τον ύπνο για να αφαιρέσετε τα αλλεργιογόνα από το δέρμα σας

Μείνετε εντός κλειστού σπιτιού όταν υπάρχει έξαρση γύρης στην περιοχή σας

Φάρμακα για τις αλλεργίες

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας.

Μειώνουν ή μπλοκάρουν τα συμπτώματα που προκαλούνται από τις ισταμίνες. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία. Ρωτήστε τον γιατρό σχετικά με αντισταμινικά που δεν προκαλούν αυτήν την παρενέργεια. Ρινικά κορτικοστεροειδή : Μειώνουν τα συμπτώματα αλλεργίας αντιμετωπίζοντας τη φλεγμονή και τη ρινική συμφόρηση. Συνήθως ψεκάζονται ενδορινικά 1-2 την ημέρα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ανάπτυξης σε ορισμένα παιδιά με μακροχρόνια χρήση. Μιλήστε με έναν παιδίατρο εάν το παιδί σας χρειάζεται να χρησιμοποιεί αυτά τα σπρέι περισσότερο από 2 μήνες τον χρόνο.

Κυκλοφορούν σε χάπια και ρινικά σπρέι. Μερικές φορές συνιστώνται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για αλλεργίες. Ανοσοθεραπεία: Ελεγχόμενες μικρές δόσεις αλλεργιογόνων μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να αναπτύξει ανοχή έναντι κάποιας συγκεκριμένες ουσίας. Πρέπει να γίνονται από γιατρό με την μορφή ενέσεων του αλλεργιογόνου σε αυξανόμενες δόσεις. Κάποιοι ασθενείς λαμβάνουν εβδομαδιαίες δόσεις για 3-6 μήνες και στη συνέχεια μηνιαίες δόσεις για 1-3 χρόνια.

Πηγή: onmed.gr