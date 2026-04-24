Θεσσαλονίκη: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Ανθοέκθεση στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για ακόμη μία χρονιά, διοργανώνει την Ανθοέκθεση 2026, μια από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις του Δήμου, που πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 24 Απριλίου έως 3 Μαΐου στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος», με είσοδο από την οδό Ελ. Βενιζέλου.

Με την άνοιξη να κάνει αισθητή την παρουσία της, επιστρέφει και η Ανθοέκθεση, προσφέροντας έναν ανοιχτό χώρο δράσεων, συμμετοχής και πολιτισμού.

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινές: 09:00 – 14:00 και 17:00 – 22:00

Σάββατο, Κυριακή & Αργίες: 09:00 – 22:00

Κατά τη διάρκεια της Ανθοέκθεσης θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή συλλόγων, καλλιτεχνικών ομάδων και δράσεων για όλες τις ηλικίες.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 19:30. Η βραδιά των εγκαινίων θα ξεκινήσει με την επίσημη τελετή και θα συνεχιστεί με μια εντυπωσιακή παρουσίαση μοντέρνων χορών από τη Σχολή Χορού Dance Mania, υπό την καθοδήγηση της Ανδρομάχης Γκόρη. Στις 21:00 θα ακολουθήσει το νεανικό μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα MAJOVOLI, που θα δώσει ρυθμό και ενέργεια στην πρώτη αυτή γιορτινή νύχτα της Ανθοέκθεσης.

“Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έναν θεσμό που δίνει ζωντάνια στην πόλη και ενισχύει την κοινωνική της δραστηριότητα. Σας περιμένουμε”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.