“Ένας ακόμα τελικός, ένα ακόμα τρόπαιο… για τη δόξα!” – Το μήνυμα του ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

Μέσα από τα social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βάζει τους φίλους της ομάδας στο πνεύμα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αύριο (25/04) στις 20:30.

Οι “ασπρόμαυροι” μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρούν στα κοινωνικά δίκτυα παρέθεσαν ένα βίντεο με τις κατακτήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος, θέλοντας να επαναλάβουν κάτι αντίστοιχο και το βράδυ του Σαββάτου.

Το βίντεο συνοδεύει και ο τίτλος «Ένας ακόμα τελικός, ένα ακόμα τρόπαιο… για τη δόξα!».