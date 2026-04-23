Βρετανία: Τα φαρμακεία ανησυχούν για την αύξηση της τιμής της παρακεταμόλης συνεπεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η τιμή ορισμένων βασικών φαρμάκων, όπως η παρακεταμόλη ή η σετιριζίνη, εκτοξεύθηκε στα ύψη τις τελευταίες εβδομάδες στα βρετανικά φαρμακεία, δήλωσε σήμερα η Εθνική Ένωση Φαρμακείων (NPA), η οποία εκπροσωπεί περίπου τα μισά φαρμακεία της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα φαρμακεία είδαν την τιμή με την οποία αγοράζουν τα φάρμακα αυτά σχεδόν να διπλασιάζεται τις τελευταίες εβδομάδες, συνεπεία κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο οποίος επηρεάζει το κόστος παρασκευής και μεταφοράς.

Παρότι τα φαρμακεία μπορούν να απορροφήσουν ένα μέρος του κόστους αυτού, αυτό σημαίνει εντούτοις αυξήσεις για τους πελάτες οι οποίες μπορεί να φθάσουν έως 30% για αυτά τα κοινά φάρμακα που πωλούνται χωρίς συνταγογράφηση, σύμφωνα με την NPA.

“Είναι προφανές σήμερα ότι εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, θα δούμε τις τιμές να αυξάνονται εξαιτίας αυτού”, κυρίως γιατί τα συστατικά των φαρμάκων αυτών παρασκευάζονται στην Κίνα, η οποία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού αργού, δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ολιβιέ Πικάρ, ο πρόεδρος της ένωσης.

Για τον Γάλλο φαρμακοποιό που έχει εγκατασταθεί στη Βρετανία τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιτείνει μια ανοδική τάση στις τιμές που ήδη υπάρχει εδώ και χρόνια στη βρετανική αγορά, όπου τα φάρμακα είναι συγκριτικά πιο φτηνά από αλλού στην Ευρώπη.

Ενώ το 90% των φαρμάκων που πωλούνται από τα φαρμακεία συνταγογραφούνται και πληρώνονται απευθείας από το εθνικό σύστημα υγείας (NHS), αυτό χρειάστηκε να αυξάνει τακτικά την καθορισμένη τιμή ορισμένων εκδόχων τα τελευταία χρόνια ώστε οι παρασκευαστές φαρμάκων να μην στραφούν σε πιο κερδοφόρες αγορές εγκαταλείποντας τη Βρετανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, “οι τιμές είναι τελείως ασταθείς, δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε από τη μια μέρα στην άλλη”, περιγράφει ο Πικάρ, ο οποίος εξηγεί για παράδειγμα ότι πλήρωνε για ένα κουτί με 100 δισκία παρακεταμόλης 50 πένες τον Ιανουάριο, 2 στερλίνες στις 31 Μαρτίου και 1,49 στερλίνες την 1η Απριλίου.

“Τα φαρμακεία στη Βρετανία μας έχουν δηλώσει ότι παρατηρούν σημαντικές αυξήσεις τιμών για ορισμένα κοινά φάρμακα, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα ποσά που θα τους επιστραφούν από το NHS”, σύμφωνα με γραπτές δηλώσεις του Πικάρ που εστάλησαν από την NPA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για να βοηθήσει τα φαρμακεία, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή απέναντι σε ένα φαινόμενο που είναι πέρα από τον έλεγχό τους. Τα φαρμακεία δεν θα έπρεπε να επιδοτούν τον λογαριασμό φαρμάκων του NHS”, πρόσθεσε ο φαρμακοποιός.