Ντόναλντ Τραμπ: Αποκοιμήθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο – Νέα σενάρια για την υγεία του – Δείτε βίντεο

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, πυροδοτώντας νέο κύμα εικασιών γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Το επίμαχο απόσπασμα δείχνει τον Τραμπ να κλείνει τα μάτια και να αποκοιμιέται, στη συνέχεια να ξυπνάει για να ξανααποκοιμηθεί σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το βίντεο από το Οβάλ Γραφείο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες στα social media να εκφράζουν έντονη ανησυχία χωρίς να λείπουν και τα επικριτικά σχόλια για την διαύγεια και την υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατά καιρούς ακουστεί ανησυχητικά σενάρια για προβλήματα στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε πρώιμα στάδια άνοιας και να έχει περάσει ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συζητήσεις για την υγεία του «φούντωσαν» για τους περίεργους μώλωπες στα χέρια του, επειδή μπερδεύει τις λέξεις του και κοιμάται κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

Ο βουλευτής Τεντ Λίου έθεσε δημόσια ζήτημα για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδίως όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης.

Ωστόσο, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, στο διάλογο παρενέβησαν και ειδικοί της υγείας. Μιλώντας στο CNN, ο καθηγητής Ιατρικής Τζόναθαν Ράινερ υιοθέτησε πιο ψύχραιμη στάση, επισημαίνοντας ότι η δυσκολία παραμονής σε εγρήγορση, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα χαμηλής διέγερσης όπως οι συσκέψεις, μπορεί να συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις, όπως η υπνική άπνοια.