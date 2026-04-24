Ομολόγησε τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο ο 27χρονος – Πήρε προθεσμία για την Τρίτη

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (28/04) στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε από το Ναυτοδικείο ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο 20χρονος «παραδόθηκε αυτοβούλως» και «έχει συνδράμει τις Αρχές όσο είναι δυνατόν», είπε ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπιταξής στο MEGA.

«Είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απολογηθεί, υπάρχουν απαντήσεις θα όλα, όλα θα απαντηθούν», συμπλήρωσε.

Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τρεις κατηγορούμενοι

Σε βάρος των δύο 20χρονων κοριτσιών και ενός 18χρονου ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο και η δίκη τους αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους. Η υπεράσπιση τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις, ενώ ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με τον δράστη και στο παρελθόν με το θύμα, είπε κλαίγοντας «ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».

Ο δικηγόρος των 20χρονων κοριτσιών, Νίκος Ιωάννου, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου και ανέφερε πως «η αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έλαβε χώρα από τις δύο εντολείς μου που έσπευσαν στη ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν την αξιόποινη πράξη ενώ οι έρευνες ήταν πλήρως αποπροσανατολισμένες προς την κατεύθυνση του εργασιακού περιβάλλοντος του τραγικού αυτού πατρός. Η αλήθεια θα λάμψει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δόλος τη στιγμή που εσύ ο ίδιος υπερνικάς τους φόβους σου και καταγγέλλεις. Οι κοπέλες είναι σε άθλια κατάσταση, σε σοκ».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του φίλου του δράστη, Νίκος Λιμπάντσης δήλωσε: «Δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία υπόθαλψης εγκληματία διότι όλοι και οι τρεις παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ χωρίς να γίνει η παραμικρή κλήτευση. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν η πραγματικότητα η οποία και έλαμψε από την κατάθεση των τριών. Ο εντολέας μου ήταν ο πρώτος που πήγε στις Αρχές. Ήταν σε κατάσταση σοκ και κατάφερε να πάει αυτοβούλως την επόμενη μέρα και να πει όλη την αλήθεια».

Νωρίτερα, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας, ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες βγήκαν από την ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

