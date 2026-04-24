Λουτσέσκου: Όταν δεν κερδίζω, νιώθω νεκρός – Περάσαμε έναν τυφώνα

Στις ατυχίες που είχε ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, στους εορτασμούς των 100 χρόνων καθώς και τον τίτλο του φαβορί μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον Δικέφαλο και ΟΦΗ.

Για το πόσο ξεχωριστός είναι αυτός ο τελικός για τον ίδιο και την ομάδα: «Είναι ένας ξεχωριστός τελικός αυτός αλλά και κάθε ματς που παίζει η ομάδα μου είναι σημαντικό για μένα και όταν δεν κερδίζω νιώθω… νεκρός για κάποιες μέρες. Πάνω από εμάς έχει περάσει ένας… τυφώνας, πράγματα που ίσως να μην έγιναν μαζί όλα τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Ξεκινάω από το καλοκαίρι, για τα παιχνίδια του Κυπέλλου της Ευρώπης, στο Πρωτάθλημα ήρθαν προβλήματα τραυματισμών κάποιοι από αυτούς… τρελοί, ήρθε ο χαμός των οπαδών μας πριν το ματς με την Λυών, η δολοφονία του Κλεομένη, ο χαμός του πατέρα μου, ο χαμός του αδελφού του Ιβάν Σαββίδη, για αυτό αναφέρθηκα σε… τυφώνα. Αλλά είμαστε εδώ μπροστά σας, για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Περάσαμε πολλά και αγωνιστικά, λόγω των τραυματισμών ακόμη και παίκτες που λογίζονταν υποστηρικτικοί και είχαν έρθει τον χειμώνα αναγκάστηκαν να μπουν άμεσα, δεν τους δόθηκε χρόνος να προσαρμοστούν. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το Κύπελλο».

Για το αν οι εορτασμοί των 100 χρόνων μπορεί να τους αποσυντόνισαν: «Εμείς δεν ήμασταν εκεί παρόντες αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί ο κόσμος μας γιόρτασε με αυτή την εκδήλωση τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου που είναι κάτι παραπάνω από ένας Σύλλογος. Από την άλλη εμείς πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματα μας, έχουμε την εμπειρία από πολλά παιχνίδια και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε το τρόπαιο».

Για τον ΟΦΗ και αν θεωρεί πως ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί: «Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση, δικαιωματικά βρίσκεται στον τελικό Κυπέλλου. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας αντίπαλος που έχει τον απόλυτο σεβασμό μου».

